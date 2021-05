Sackboy: A Big Adventure recibirá DLC inspirado por Returnal

Selene ha atravesado unos momentos bastante complicados en Returnal. Esta protagonista se estrelló en Atropos, un hostil y aterrador planeta donde está condenada a revivir un ciclo sin fin una y otra vez. Es fácil imaginar que, después de matar a cientos de criaturas alienígenas, ella merece un descanso. Bueno, parece que eso finalmente sucederá con Sackboy: A Big Adventure.

Esta exploradora espacial se estará uniendo a la nueva obra de Sumo Digital con un paquete DLC que te permitirá vestir a tu Sackboy como Selene, como podrás ver en el siguiente tweet:

Strange alien planets. Odds stacked against you. Certain doom ‘round every corner.

Pfft, Sackboy was made for adventures like this. Break the cycle with this sweet costume and emote, inspired by ASTRA Scout Selene coming to Sackboy: A Big Adventure via DLC on PS Store on 26 May! pic.twitter.com/hcuYoT5Yrc

— PlayStation Europe (@PlayStationEU) May 19, 2021