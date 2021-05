Parodia de Death Note se vuelve viral por burlarse de los diálogos entre Light y L

Existen miles de animes en todo el mundo, pero pocos han logrado sobresalir de la misma manera que Death Note lo hizo hace 20 años. Sus autores, Tsugumi Ohba y Takeshi Obata, seguramente no tenían ni idea de lo exitosa que sería esta saga, y el día de hoy los fans decidieron darle nueva vida a través de una ingeniosa parodia que se burla del diálogo entre sus protagonistas, Light Yagami y Hideki Ryuga, aka, L.

Tanto en el manga como en el anime, L era un personaje que destacaba por su alto nivel intelectual, misma razón por la cual sus diálogos con Light resultaban ser tan interesantes y a veces hasta intensos. Tomando en cuenta lo anterior es fácil entender por qué esta parodia compartida por el usuario Furretsfribbles resultó ser tan divertida y exacta respecto a Death Note.

En el décimo episodio del anime, L invita a Light a un partido de tenis, y aunque de primera instancia podría sonar como algo un poco aburrido, la manera en que se nos presentó los diferentes contrastes de pensamiento de estos dos personajes lo convirtió en un perfecto candidato para esta parodia.

Light: Si le preguntó si es Británico, ¿pensará que estoy tratando de sacarle más información para poder matarlo debido a que yo soy el asesino? Pero si no le pregunto pensará que estoy demasiado asustado para preguntarle porque él cree que yo no quiero que piense de mí como el asesino. No, no creo que piense tanto – le voy a preguntar de todos modos.

IVENEVER SEEN DEATH NOTE BUT THIS IS FUCKING KILLING ME pic.twitter.com/hHBAq3lmu9

— arion | angel beams day 🎧🎶 (@furretsfribbles) May 15, 2021