Es lamentable, pero no podemos negar que Destruction AllStars ha sido un experimento fallido por parte de Sony. El juego multiplayer de acción vehicular tuvo unas cuantas buenas ideas, pero ultimadamente no logró captar la atención de los jugadores, ni porque estuvo dos meses en PlayStation Plus. Dicho esto, parece que Sony no se ha olvidado por completo del juego, ya que dos de sus personajes aparecerán en Sackboy: A Big Adventure.

Similar a lo que ocurrió con Returnal y Ratchet & Clank: Rift Apart, el plataformero 3D de Sumo Digital demuestra que PlayStation Studios está alistándose para otro crossover. Específicamente, serán Tw!nkleR10t y Ultimo Barricado quienes se sumen al juego.

Are you ready to a bring a little more chaos to Craftworld?!

Tw!nkleR10t and Ultimo Barricado costumes from @PlayDestruction are coming to Sackboy: A Big Adventure on July 30th! pic.twitter.com/Td6b09bMvu

— Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) July 26, 2021