The Coalition comparte sus demos del UE5

Una de las compañías que usualmente está asociada con el Unreal Engine es The Coalition. Desde los primeros juegos de Gears of War, hasta la más reciente entrega de Gears. De esta forma, hace tiempo se anunció que este equipo ya estaba trabajando con la nueva versión del motor gráfico de Epic Games, y en una fecha posterior se compartirían los resultados de estas primeras incursiones en las herramientas de creación. Bueno, el día de hoy, 26 de julio, se han proporcionado un par de demos por parte de The Coalition que nos demuestran el potencial del Unreal Engine 5.

Hace unos momentos, The Colation compartió dos videos en donde podemos ver el potencial de herramientas como Nanite, que “permite un presupuesto triangular ilimitado”, y Lumen, que da acceso a la “iluminación en tiempo real sin ninguna de las tareas tradicionales”.

A continuación puedes ver el Alpha Point Technical Demo, el cual está enfocado en los ambientes y locaciones.

Después tenemos el Character Rendering Test que, como su nombre lo indica, nos muestra la creación de personajes.

Aunque aún es muy pronto para hablar de un Gears 6 con estas herramientas, esto nos da una buena mirada al futuro técnico que se puede alcanzar con el Unreal Engine 5. De igual forma, estas son solo demostraciones, y no parte de un juego. En temas relacionados, así se ve Skyrim con este motor gráfico. De igual forma, un demo de The Sims cobra nueva vida gracias al Unreal Engine 5.

Vía: Xbox