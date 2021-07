Skyrim cobra nueva vida gracias al Unreal Engine 5. ¿Así de impresionante se verá TESVI?

Actualmente, la atención de Bethesda y del público está puesta en Starfield, juego que llegará a nuestras manos en noviembre de 2022. Sin embargo, no hay que olvidarnos de que The Elder Scrolls VI también está en desarrollo. Aunque por el momento no hemos visto algo sustancial de este título, un fan se ha dado a la tarea de darnos una idea del potencial gráfico de esta entrega usando a Skyrim y al Unreal Engine 5 como base.

Si bien Bethesda ha confirmado que The Elder Scrolls VI utilizará el Creation Engine 2, el trabajo que nos presenta el usuario conocido como Hall 00117 nos da una buena idea de lo bien que se puede ver este título en la nueva generación. Este video ya tiene un par de días en internet, pero en este tiempo ha ganado la admiración de más de medio millón de personas.

El próximo mes de noviembre, se celebrará el décimo aniversario del lanzamiento de Skyrim. A lo largo de 10 años, los fans se han encargado de darle nueva vida a este título por medio de diversos mods. Ahora, el trabajo que Hall 00117 puede considerarse la base para la edición definitiva de este mundo, ya que usar el Unreal Engine 5 y herramientas como Nanite, hacen que esta región se sienta más viva que nunca.

En temas relacionados, recientemente se liberó un demo hiperrealista de los Sims usando el Unreal Engine 5, y aquí puedes ver este trabajo.

Vía: Hall 00117