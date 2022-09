En marzo de 2020 se dio a conocer que Ryan Grantham, reconocido por interpretar a Jeffrey Augustine en la serie de Riverdale, asesinó a su madre, Barbara Waite, con un rifle mientras ella tocaba el piano de su casa ubicada en Squamish, Columbia Británica. El joven admitió cometer este acto en un video. Después de entregarse a la policía en ese momento, recientemente se dictó una sentencia en donde fue condenado a cadena perpetua.

La jueza de la Corte Suprema de Columbia Británica, Kathleen Ker, calificó el delito de “trágico” y “desgarrador”. Junto a esto, señaló que entregarse a la policía fue la decisión correcta de Grantham. Debido a que el asesinato en segundo grado en Canadá se castiga con cadena perpetua automática, el actor no tendrá posibilidad de solicitar una liberación condicional.

Después de asesinar a su madre, Grantham tenía planeado cometer matar a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Sin embargo, el actor cambió de opinión, y en su lugar tenía la intención de realizar un tiroteo masivo en la Universidad Simon Fraser. Afortunadamente, el joven no llevó a cabo nada esto, y en su lugar se entregó a las autoridades locales.

Sin duda alguna, un trágico final para la carrera de Ryan Grantham, quien desde los nueve años entró al mundo de la actuación, y participación en producciones como iZombie, Unspeakable, Way of the Wicked y The Imaginarium of Doctor Parnassus.

Vía: Variety