Se anuncia nueva película de Cloverfield

Desde hace un tiempo se venía hablando de tener una nueva película de la franquicia Cloverfield, pues su primera parte se convirtió en una de las experiencias de acción más queridas. Sin embargo, no se dieron otras noticias respecto a su producción, pero esto ha cambiado de forma reciente al confirmarse que el proyecto ya cuenta con su director.

Se menciona que ​​Babak Anvari, quién trabajó en Under The Shadow, es el elegido para dar forma a esta próxima filmación, mismo que va ir de la mano con el guión de Joe Barton. Vale la pena mencionar, que no hay más detalles acerca de la cinta, por lo que esperar un estreno próximo puede estar más lejos de lo que imaginamos, tal vez algo dirigido al año 2025.

Una de las últimas actualizaciones llegó a principios de 2021, con un informe que decía que Barton se había unido a la serie para escribir un guión. En ese momento, la cinta se anunciaba como una secuela directa de la película original de 2008 y optaría por no adoptar el estilo cinematográfico de metraje. Esto era bajo el punto de vista de alguien con cámara casera.

Tampoco se ha mencionado nada relacionado al tipo de película que será, enfatizando si se lanzará en las salas de cine o si aparecerá en las plataformas de streaming, eso ocurrió con The Cloverfield Paradox en Netflix. La misma se centró en una aventura en el espacio y, cuando una misión sale mal, todas las leyes de la física aparentemente se desvanecen.

Por ahora, las noticias surgirán poco a poco.

Vía: Comicbook