Parece que un Xbox Series X blanco llegará pronto

Por medio de colaboraciones y eventos especiales, el Xbox Series X|S ha recibido una serie de ediciones especiales a lo largo de los casi dos años que lleva en el mercado. Sin embargo, los fans se han quejado ante la falta de opciones estéticas disponibles para el público en general. Afortunadamente, parece que esto podría cambiar dentro de poco.

Actualmente, solo puedes encontrar un Xbox Series X de color negro, algo que no logra compararse con la enorme cantidad de opciones que ofrece el Switch, o incluso con las carcasas del PS5. Sin embargo, durante un reciente comercial por parte de Logitech, se puede apreciar que la consola de Microsoft ahora tiene un tono blanco, algo que ha emocionado a más de una persona.

Es importante mencionar que el Xbox Series X de color blanco no ha sido anunciado oficialmente, y bien podría ser solo una modificación hecha por Logitech para su comercial. Sin embargo, considerando que ya está a la venta un control elite 2 en esta tonalidad, no se descarta la posibilidad de tener un nuevo modelo de esta consola dentro de poco.

Nota del Editor:

Al tomar en consideración la historia de Xbox, no hay muchos casos de colores alternativos para sus consolas. Fuera de las ediciones especiales, los modelos base siempre conservaron un tono similar, o al menos sin alguna modificación notoria. Espero que esto cambie con el Series X, pero tampoco me sorprendería si esto no llega a pasar.

Vía: Logitech