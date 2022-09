Conforme nos acercamos al lanzamiento de Mario + Rabbids: Sparks of Hope, la compañía francesa se ha encargado de responder algunas de las preguntas que los fans tienen sobre este juego. Un usuario en particular tenía una duda que solamente confundió al público, ya que deseaba saber si será necesaria una cuenta de Ubisoft para acceder al título, y la respuesta no fue del todo clara originalmente.

Por medio de Twitter, un usuario preguntó si será necesaria una cuenta de Ubisoft Connect para disfrutar de esta secuela. Originalmente, la cuenta oficial de apoyo de la compañía francesa señaló que este será el caso. Esto fue lo que mencionó:

“Para poder jugar a Mario + Rabbids: Sparks of Hope necesitarás asociar tu cuenta de Ubisoft con la de Nintendo o, si no tienes una cuenta de Ubisoft, crear una. No tomará mucho tiempo y, créanme, ¡valdrá la pena!”

Como era de esperarse, esto no fue del agrado de los fans, a quienes no les gustó la idea de tener que crear una cuenta separada para disfrutar de esta entrega. Sin embargo, Ubisoft ha emitido otro comunicado oficial, en donde aclara que no será necesario tener un perfil de Ubisoft Connect para jugar Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Esto fue lo señalado:

“Una cuenta de Ubisoft Connect no es obligatoria para que los jugadores jueguen a Mario + Rabbids Sparks of Hope, al contrario de lo que se mencionó erróneamente en un tweet anterior de soporte de Ubisoft”.

De esta forma, queda claro que podrás disfrutar de Mario + Rabbids Sparks of Hope justo como lo hiciste con el título original. Te recordamos que esta entrega llegará al Nintendo Switch el próximo 20 de octubre de 2022. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo gameplay de este título. De igual forma, Rayman llegará como DLC a esta entrega en un futuro.

Nota del Editor:

Crear una cuenta de Ubisoft Connect no es algo complicado. Sin embargo, también entiendo a todos los que no desean usar otro perfil, especialmente considerando que cuando Bethesda implementó una idea similar con los juegos de DOOM, surgieron más problemas al final del día.

Vía: Nintendo Everything