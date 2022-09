Arrestan a filtrador de Grand Theft Auto VI

El pasado domingo, como seguramente ya lo saben, se filtró Grand Theft Auto VI. Desde entonces, Rockstar y Take-Two han hecho todo lo posible para remediar este problema. Una de las medidas que han tomado ha sido trabajar junto al FBI para arrestar al responsable de este acto, algo que se llevó a cabo el día de ayer.

De acuerdo con BBC, el día de ayer, 22 de septiembre, la policía de Reino Unido arrestó a un joven de 17 años en Oxfordshire, bajo la sospecha de actividades ilegales relacionadas con el hackeo de Uber y Rockstar. Aunque por el momento no se ha confirmado que esta sea la misma persona que filtró GTA VI, fuentes cercanas al medio inglés aseguran que este es el responsable de la fuga de información.

On the evening of Thursday 22 September 2022, the City of London Police arrested a 17-year-old in Oxfordshire on suspicion of hacking, as part of an investigation supported by the @NCA_UK’s National Cyber Crime Unit (NCCU).

He remains in police custody. pic.twitter.com/Zfa3OlDR6J

— City of London Police (@CityPolice) September 23, 2022