Esta es la duración que tendrá A Plague Tale: Requiem

Uno de los juegos más esperados para los últimos meses del año es A Plague Tale: Requiem, secuela del título que llegó hace algunos tres años en el pasado. Y debido a que promete ser mucho mejor a su antecesor, los usuarios ya están pensando cuál va a ser la duración, pregunta que afortunadamente ya tiene una respuesta por parte de sus creadores.

En una entrevista con el medio Play Magazine, el diseñador principal de niveles de Asobo Studio, Kevin Pinson, reveló que los usuarios pueden esperar que la campaña dure entre 15 y 18 horas. Vale la pena mencionar, que esto se puede afectar si el jugador se toma su tiempo para distraerse o ir directamente a los eventos que se enlazan a la historia principal.

Esto es lo que comentó el propio Kevin:

Se trata de ritmo, no hay relleno, no hay que tratar de hacerlo más largo porque lo necesitábamos. Nuestro editor Focus Interactive nos alienta a hacer todo lo que queremos para el juego para la historia que queremos contar. Así que no estamos apuntando a una cantidad específica de horas. Esto no es algo que tengamos en cuenta cuando diseñamos el juego por primera vez. Somos un pequeño equipo de 70 personas, así que tenemos que ser muy drásticos con nuestras elecciones.