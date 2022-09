Rumores relacionados a Ken de Street Fighter son desmentidos por Capcom

Aunque pueda parecer increíble, el lore de historia de Street Fighter es más complejo de lo que podemos pensar, y durante un tiempo surgió un rumor bastante sonado relacionado al querido Ken. Personaje al que se le han acumulado conflictos que lo han llevado a tener decisiones duras, y ahora, Capcom ha salido a declarar que en efecto, tuvo que dejar algo preciado de lado.

Se había estipulado anteriormente, que este personaje había sufrido abuso doméstico por parte de su ex esposa, no respecto a golpes ni nada parecido, sino que tuvo un abandono en el que se ha llevado a sus hijos para ya no verlos nunca. Y ahora, esto ha cambiado, dado que en la biografía de Street Fighter VI se menciona que los tuvo que dejar, todo con el fin de que no los lastimaran.

The whole 'Wife took the kids' thing about Ken was fake. Nothing but a rumor. Here's the real story:https://t.co/iJJXV4pRQ7 pic.twitter.com/AFQavnujAN

— Fighting-Games Daily (@FGC_Daily) September 15, 2022