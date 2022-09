A principios de mes, la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido (CMA por sus siglas en inglés) mencionó que la investigación de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft iba a entrar a la segunda fase. Esto quiere decir que este proceso será más riguroso ante posibles casos de monopolio. Ahora, Sony ha emitido un comunicado en donde celebra esta decisión.

De acuerdo con información de GamesIndustry.biz, un representante de Sony ha emitido un comunicado en donde señala que la decisión de la CMA es la correcta, ya que esta adquisición podría dañar a la industria de los videojuegos como la conocemos. Esto fue lo que se comentó al respeto:

“Al dar a Microsoft el control de los juegos de Activision como Call of Duty, este acuerdo tendría importantes implicaciones negativas para los jugadores y el futuro de la industria del juego. Queremos garantizar que los jugadores de PlayStation continúen teniendo la experiencia de juego de la más alta calidad, y apreciamos el enfoque de la CMA en proteger a los jugadores”.

Sin embargo, esto no se quedó aquí, puesto que Microsoft emitió un comunicado para Eurogamer, en respuesta a las declaraciones de Sony:

“No tiene ningún sentido comercial que Microsoft elimine Call of Duty de PlayStation dada su posición de consola líder en el mercado”.

Hasta el momento esta conversación entre representantes no ha continuado. Por su parte, Sony advierte sobre los riesgos que representaría la exclusividad de Call of Duty en consolas de Xbox. Sin embargo, Microsoft asegura que esta decisión no tendría sentido. En temas relacionados, se revela nueva información sobre Call of Duty Modern Warfare II. De igual forma, aquí los primeros detalles de Call of Duty Warzone Mobile.

Nota del Editor:

El problema recae en la comunicación. Por un lado, Sony advierte que la exclusividad de Call of Duty es mala, y el trato de Microsoft hacia ellos es injusto, mientras que Microsoft asegura que la exclusividad no tiene sentido comercial. Estos diálogos seguirán así hasta que esta compra logre completarse, y las verdaderas intenciones de Xbox se den a conocer.

Vía: GamesIndustry.biz