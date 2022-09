El futuro de Call of Duty cada vez está más cerca. En octubre no solo veremos el lanzamiento de Modern Warfare II, sino que un mes después de esto también estará disponible la versión 2.0 de Warzone. De esta forma, Activision e Infinity Ward recientemente llevaron a cabo una presentación especial para hablar sobre todas las novedades que llegarán a estos dos títulos, las cuales te contamos aquí.

Para comenzar, Modern Warfare II contará con nuevos mapas, modos, jugabilidad y mecánicas, incluyendo un armero redefinido, un sistema de agua nunca antes visto, jugabilidad con vehículos, animaciones realistas y listas de partidas en tercera persona. Junto a esto, las nuevas características del gameplay y las tácticas de movimiento incluyen el combate en el agua y natación, el sprint táctico, la inmersión en delfín, el manto y la suspensión en la cornisa para obtener una ventaja táctica.

En este mismo punto, la secuela cuenta con una nueva dinámica de gameplay con vehículos nunca antes vistos, que incluyen un sistema de destrucción mejorado y más maniobras orientadas a la acción, como asomarse a las ventanas de los vehículos, subirse al techo de los mismos, destruir entornos y mucho más.

Pasando a una de las innovaciones más interesantes, Modern Warfare II nos ofrece el modo de Special Ops, también conocido como Operaciones Especiales. Aquí se nos presenta una experiencia cooperativa renovada para dos jugadores, la cual nos permite explorar zonas a gran escala con tu compañero de equipo. Afortunadamente, esta no es la única novedad, ya que las Raids, una experiencia totalmente nueva para la franquicia, llegarán a finales de este año. Este es un modo de 3v3, y se centrarán en la comunicación y la coordinación del equipo como nunca antes.

De igual forma, tanto la secuela como Warzone 2.0 recibirán una mejora en la inteligencia artificial, y esto incluye el posicionamiento de los compañeros de escuadrón, los patrones de los enemigos, los NPC y el movimiento de los civiles, los cuales reaccionan dinámicamente a tus decisiones.

Ahora, pasándonos a Warzone 2.0, esta versión mejorada del battle royale llegará a consolas y PC el próximo 16 de noviembre. Aquí se nos presentará un nuevo mapa conocido como Al Mazrah, desierto de una región ficticia de Asia occidental. Además de innovaciones en el gameplay, cierres de múltiples círculos y DMZ, tanto esta versión renovada de Warzone y Modern Warfare II comparten un mismo motor, el cual está enfocado en ofrecer la mejor experiencia posible en plataformas de nueva generación.

En el caso de Modern Warfare ll, aquí se nos presenta un sistema de materiales basado en la física que permite una fotogrametría de última generación, un nuevo sistema de streaming híbrido basado en mosaicos, un sistema de renderizado de agua y submarino PBR, iluminación volumétrica mundial, 4K HDR y mucho más, así como un nuevo pipeline de geometría en la GPU. Todo esto al servicio de una campaña cinemática masiva y una experiencia de juego completa.

Warzone 2.0 también incluye una mecánica de círculo totalmente nueva, ya que aparecen múltiples circunferencias que cambian los escenarios del final del juego. También se hace mención de una facción de AI nunca antes vista que da vida al mundo de Al Mazrah con apuestas más altas y escenarios de combate más realistas. En el Gulag 2.0 los jugadores deben luchar en 2v2, saquear armas y lidiar con “The Jailer”, para así tener aún más opciones y sorpresas para el jugador. Por último, se hace mención de más características sociales para la comunidad en toda la experiencia, con una conectividad social más destacada.

Por último, pero no menos importante, RICOCHET, el famoso sistema anti-trampas, también recibirá una serie de mejoras, entre ellas, un lanzamiento día uno y global para Modern Warfare II y Warzone 2.0. Esta versión está construida sobre una nueva plataforma de seguridad unificada, dándole a Team RICOCHET más poder para proteger el juego limpio y actualizar con más frecuencia qué nunca.

Sin duda alguna, una serie de novedades que son atractivas para todos los fans de Call of Duty. Recuerda, Modern Warfare II estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 21 de octubre, mientras que Warzone 2.0 estará disponible de forma gratuita a partir del 16 de noviembre en las mismas plataformas. En temas relacionados, juegos de Call of Duty llegarán a Game Pass. De igual forma, el CEO de SIE habla sobre el trato de la serie con Xbox.

Vía: Activision