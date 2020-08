Rumor: Todos los desarrolladores de Aeon Must Die renunciaron por injusticias laborales

Durante el State of Play del día de hoy se presentó el tráiler de Aeon Must Die, un juego que ha llamado mucho la atención, no por su gameplay o historia, sino por una declaración que asegura que todo el equipo de desarrollo ha renunciado después de trabajar sin paga y bajo el infame “crunch”.

Momentos después de la revelación del juego, el usuario en Twitter conocido como @calibrono compartió una serie de documentos en dropbox, en donde destaca una carta en donde se menciona que el equipo de desarrollo, así como el creador y fundador del estudio responsable por el juego, Limestone Games, renunciaron el pasado 22 de junio.

All Aeon Must Die devs quit the studio this week due to crunch and lack of payments, and the trailer was outsourced to artists without contracts. @jasonschreier https://t.co/lmYLy3vRwp pic.twitter.com/ugmKsxhAHb

— play Disco Elysium (@calibrono) August 6, 2020