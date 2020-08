Aeon Must Die llegará a Switch, PS4, Xbox One y PC en 2021

Como parte del State of Play del día de hoy, Limestone reveló el primer tráiler de Aeon Must Die, un juego de acción que nos pone en los pies de un guerrero, cuyo cuerpo es habitado por héroes y villanos que compiten por el control. Sin embargo, AMD se ha visto en vuelto en una gran controversia.

Un rumor indica que el equipo creativo de Aeon Must Die renunció el pasado mes de junio después de injusticias laborales, trabajar sin paga y largas jornadas de trabajo. Aeon Must Die llegará a Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC en 2021.

Vía: State of Play