Todos los tráilers del State of Play [06/08/2020]

El State of Play de hoy tal vez no haya tenido muchos anuncios importantes como muchos querían, pero tambien hubo unos cuantos importantes que sin duda alguna nos llenan de emoción. Por si te perdiste de la transmisión o simplemente quieres volver a ver algunos de los tráilers mostrados, entonces no busques más pues aquí los enlistamos todos.

Hitman 3 VR [PS4/PS5]

Braid: Anniversary Edition [PS4/ PS5]

The Pathless [PS5]

Spelunky 2 [PS4]

ANNO : Mutantionem [PS5]

Genshin Impact [PS4]

Bugsnax [PS5]

Aeon Must Die [PS4]

Vader Immortal [PSVR]

Control Expansion 2 AWE [PS4]

Temtem

Crash Bandicoot 4: It’s About Time [PS4]

Auto Chess [PS4]

The Pedestrian [PS4]

Hood: Outlaws & Legends [PS4/PS5]

Godfall [PS5]