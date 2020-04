Rumor: se filtran los juegos de PS Plus para mayo

Parece que la alineación de juegos mensuales de PS Plus para mayo se ha filtrado unos cuantos días antes de su anuncio oficial. Por medio de ResetEra, un usuario ha publicado una imagen que revela a Dying Light y Dark Souls Remastered como las ofertas “gratuitas” para los sucriptores de este servicio.

Ciertamente no es algo fuera de lo común que los juegos de PS Plus se filtren días antes de su revelación oficial, y la imagen en cuestión luce como algo legítimo. Sin embargo, como con todos los rumores y filtraciones, es mejor tomar esta información con reserva hasta escuchar algo oficial por parte de Sony.

Pero en caso de ser cierto, los suscriptores de PS Plus obtendrán dos grandes títulos durante los próximos 30 días. Dado lo fuerte que ha estado la alineación de PS Plus estos últimos meses, esta selección resulta bastante creíble. Afortunadamente no tendremos que esperar mucho para conocer si esto es real o no, pues esta misma semana se revelarán los juegos de mayo para PS Plus.

Fuente: Resetera