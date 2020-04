Bethesda donará $1 MDD para combatir el COVID-19

Vivimos en tiempos bastante conflictivos, y muchas de las empresas más grandes en todo el mundo están aportando su granito de arena para combatir la crisis que ha provocado el coronavirus, aka COVID-19. Una de estas empresas es Bethesda, quien ha anunciado que estarán donando un millón de dólares a diferentes organizaciones y caridades responsables de combatir esta enfermedad.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la productora ha compartido el siguiente mensaje:

We’re donating $1,000,000 to charities around the globe to help COVID-19 relief efforts. #BethesdaAtHomehttps://t.co/c7wO9MhDyL pic.twitter.com/N1I5NVZtHp

— Bethesda (@bethesda) April 27, 2020