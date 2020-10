Rumor: Outriders podría haberse retrasado hasta 2021

Outriders, el nuevo loot shooter de People Can Fly, está programado para debutar a finales de este año. Sin embargo, la página del juego en Steam sugiere que podría ser retrasado otra vez, específicamente, hasta el 2 de febrero de 2021.

Por supuesto, dicho lista no confirma de inmediato los planes de retrasar Outriders. En caso de que esta nueva fecha de lanzamiento resulte ser cierta, es posible que también sea exclusiva de Steam. Todas las otras versiones podrían seguir programadas para finales de 2020. Por ahora no sabremos con certeza hasta que People Can Fly o Square Enix hagan el anuncio oficial.

Aquí en Atomix tuvimos oportunidad de jugar la versión en PC y acá puedes conocer qué nos pareció.

Fuente: Steam