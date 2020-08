Jugamos Outriders por segunda ocasión y ésto es lo que nos pareció

Durante estos últimos años, el tema del ‘loot’ se ha vuelto sumamente popular en juegos que no necesariamente son considerados RPGs. Por ejemplo, recuerdo que Borderlands fue uno de los primeros títulos en ser considerados como un ‘loot shooter’, este subgénero que ahora ya es mucho más conocido gracias a cosas como Destiny, por ejemplo. Con Outriders, Square Enix y People Can Fly están apuntando por crear su propio ‘loot shooter’, combinando elementos que ya hemos visto anteriormente, y después de haberlo jugado por un par de horas, puedo decir con seguridad que tienen un producto bastante interesante entre sus manos, aunque evidentemente todavía está lejos de ser perfecto.

Visitando el HUD y sus actividades

Para esta sesión de juego, se me otorgó un Pyromancer nivel 30, con todos los poderes de clase desbloqueados, así como 20 puntos de habilidad disponibles. De acuerdo con Square Enix, las misiones que jugué se desarrollaron pasadas las 15 horas de Outriders, así que tampoco se trata de algo muy avanzado dentro del juego. Adicionalmente, mi personaje venía equipado con armas y armadura nivel Elite, dándome un toque extra de poder a mi ya poderoso personaje.

Durante la demo, tuve oportunidad de explorar un pequeño asentamiento conocido como Trench Town, en el cual pude interactuar con diferentes NPCs. Algunos de ellos eran comerciantes, mientras que otros me asignaban misiones secundarias. También existía la opción de modificar los rasgos faciales de mi personaje, pero debido a que la mayor parte del tiempo tenía puesto mi casco, decidí no entrometerme mucho en este apartado.

Debo admitir que Trench Town era un pueblo lleno de vida, y pareciera que cada NPC estaba ocupado con su propia vida, pero después de haber regresado varias veces al pueblo, me di cuenta que muchos de ellos simplemente caminan por ahí sin propósito alguno. No es algo necesariamente malo, puesto que el objetivo del juego no es seguir a los NPCs por el mapa, aunque ciertamente podría ser un distractor para unas cuantas personas.

Tras haber recorrido el pueblo investigando la mayor cantidad de marcadores en el mapa, decidí que ya era hora de seguir adelante con la misión principal, la cual está marcada con un indicador amarillo, a diferencia de los objetivos secundarios que están marcados con un color blanco. Hay varias pistas en la interfaz de Outriders que te ayudarán a definir tus prioridades, y vaya que las necesitarás, puesto que a veces el minimapa no suele cumplir muy bien con su función.

Combate de alto ritmo

Como mencionaba al principio, elegí ser un Pyromancer para esta demo, y la verdad es que no me arrepiento de mi decisión. Durante mi sesión, estuve acompañado por otro jugador que eligió la clase de Cryomancer, y la diferencia entre nuestras habilidades durante el combate sí que fue notable.

Mientras que el Pyromancer se enfoca en daño, el Cryomancer está orientado hacia el ‘crowd control’, con habilidades que le permitían ralentizar y congelar a nuestros enemigos, mientras que mis habilidades los infligían con fuertes quemaduras y explosiones que se expandían hacía los demás enemigos. Al combinar nuestros poderes podíamos acabar fácilmente con cualquier cosa que se nos pusiera enfrente. O bueno, casi, ya que debimos bajar la dificultad porque estábamos teniendo varios problemas avanzando, y más allá de nuestra habilidad propia, creo que esto se debe en parte a la inteligencia artificial de los enemigos.

Por lo que pude ver, la dificultad en Outriders se divide en ‘tiers’. Te explico: digamos que el Tier 5 representa la dificultad de ‘Experto’, mientras que el Tier 4 representa la dificultad de ‘Difícil’, vaya la redundancia, y el Tier 3 es el modo ‘Normal’. Nosotros iniciamos en Tier 5, pero tuvimos que bajarle a Tier 4 porque únicamente eramos dos personas. El Tier 4 resultó ser el ideal, ya que después de varios intentos finalmente pudimos completar el nivel y avanzar hacia la siguiente área.

Una vez que mi compañero se desconectara, tuve que bajar la dificultad al Tier 3 y aquí encontré el balance perfecto entre difícil y justo. Tal y como lo decía hace unos cuantos párrafos, la inteligencia artificial de los enemigos no es la mejor. Éstos parecen estar conscientes de que son esponjas de balas y muchos de ellos avanzaban sin siquiera utilizar el sistema de cobertura, y los que sí lo usaban, pues dejaban partes de su cuerpo expuestas que me permitían darles de todos modos.

Conforme jugaba, encontré unos cuantos combos de mis habilidades que me facilitaron la vida e hicieron que el combate se sintiera mucho más satisfactorio, pero luego de estar matando a los mismos enemigos una y otra vez, con los mismos combos, pues bueno, las cosas se pusieron un tanto tediosas. Eso sí, los disparos en Outriders se sienten bastante bien, y combinar exitosamente tus habilidades para acabar con múltiples enemigos al mismo tiempo genera una sensación bien gratificante. Deberás ser cuidadoso con tus municiones, porque aunque hay cajas de reabastecimiento, es fácil quedarte en ceros si no estás prestando atención. Por suerte podrás cargar contigo hasta tres armas, dos principales y una pistola, así que siempre tendrás alternativas para dañar a tus oponentes.

Uno de los elementos que podría mejorar es el sistema de cobertura, y no solo para los enemigos. Hubo veces en que mi personaje no se cubría correctamente, o la animación era tan extraña que mi personaje terminaba quedándose parado sin hacer nada, provocándome varias muertes. Vale la pena destacar que jugué Outriders de manera remota, es decir, estaba controlando la computadora de alguien más ubicada en California, mientras que yo estaba en México, así que este problema podría deberse al lag natural de conexión. Esperemos sea así.

¿Más que solo otro loot shooter?

Seré honesto: no hubo una sola mecánica en Outriders que no haya visto en algún otro juego, pero esto no es necesariamente algo malo. No todos los juegos nuevos deben innovar, a veces solo basta con tomar una fórmula probada y mejorarla con tus propios elementos, y creo que eso es lo que Square Enix y People Can Fly están buscando con Outriders.

El combate en general se siente muy satisfactorio, rápido y responsivo. Mientras estás en misiones será difícil descansar y siempre tendrás que estar alerta de tus alrededores por cualquier amenaza. La inteligencia artificial de los enemigos tal vez no sea la mejor, pero también es cuestión de encontrar el nivel de dificultad que mejor se ajuste para ti y probar cómo van evolucionando tus habilidades como jugador.

Podría contarte un poco de la historia, pero no creo que sea uno de los elementos fuertes de Outriders, y tampoco quiero spoilearte nada en caso de que prefieras llegar en ceros a este interesante mundo. Tampoco me entrometí mucho con el sistema de loot, pues como te decía al principio de este artículo, se me otorgó un loadout de categoría Épico, así que preferí dejarlo como estaba.

Outriders tiene potencial, de eso no me cabe duda, pero creo que si eres alguien ya familiarizado con el género de los ‘loot shooters’ no habrá muchas cosas nuevas que ver. Sin embargo, estamos frente a una entrega bastante sólida que, creo yo, podría darnos unas cuantas sorpresas en este 2020. En general, me voy con un buen sabor de boca, y me quedo con la intriga por conocer más sobre este proyecto.

Anteriormente también tuvimos oportunidad de jugar Outriders y acá encontrarás nuestras primeras impresiones.

Outriders llegará a PS4, Xbox One y PC a finales de este año.