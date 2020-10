Desarrolladores de Crash quieren ver al personaje en Smash

Apenas el día de ayer se confirmó que Steve, Alex y otros personajes de Minecraft llegarían a Super Smash Bros. Ultimate como los siguientes peleadores DLC. Esto reinició las especulaciones sobre quién podría ser el siguiente, y con el lanzamiento de Crash Bandicoot 4: It’s About Time del día de hoy, seguro ya te imaginarás quién está en boca de todos en estos momentos.

Desde hace mucho tiempo se ha rumoreado la participación de Crash en Smash, pero todo esto está basado en simple especulación y como tal no hay nada oficial que lo confirme. Los desarrolladores del personaje están conscientes de lo mucho que los fans quieren verlo en el popular título de peleas, y en entrevista para TierraGamer, Lou Studdert, productor de diseño en Toys for Bob, dijo lo siguiente:

“Si tuviera alguna influencia en esta decisión (pero no la tengo), me encantaría tener a Crash Bandicoot ahí y que más gente lo vea. ¡Absolutamente! ¡Sería fantástico! Me encantaría que Crash tuviera cameos en todos los juegos, me encantaría”.