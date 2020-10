El acuerdo entre Microsoft y Bethesda no afectaría a PlayStation, asegura analista

Ahora que ya todos nos calmamos respecto a Microsoft y la compra de Bethesda, es momento de analizar lo que esto podría significar para el futuro de PlayStation. Aunque todavía no estamos muy seguros de lo que podría pasar, algunos analistas profesionales ya empezaron a comentar en el asunto, y uno de ellos en particular cree que esto no afectaría demasiado a la plataforma de Sony.

En entrevista para GamingBolt, en analista profesional de la firma Wedbush Securities, Michael Pachter, dijo lo siguiente:

“Depende mucho de los acuerdos entre ambas empresas. Starfield, por ejemplo, creo que llegará al mercado pronto, así que probablemente estará en las dos consolas. Serían los juegos más allá de 2021 que podrían ser exclusivos, aunque si también los anunciaron para PlayStation, entonces llegarán a PlayStation. No tendrá un impacto inmediato.”

Pachter añadió que él cree que dicha adquisición impulsará las ventas de consolas Xbox y suscripciones de Game Pass, con The Elder Scrolls 6 siendo uno de los más grandes diferenciadores para Xbox:

“The Elder Scrolls lleva 15 millones de unidades vendidas, y creo que eso atraerá a la gente a Xbox. Creo que entre dos y cuatro millones que antes tenían PlayStation ahora tendrán un Xbox.”

Microsoft dijo que la exclusividad de Bethesda dependería de cada juego, pero también sugirió que esta adquisición serviría para fortalecer el ecosistema de Xbox en relación con su competencia más cercana.

Fuente: GamingBolt