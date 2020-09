Parece que los próximos juegos de Bethesda no llegarán a PlayStation

Con Bethesda bajo el liderazgo de Microsoft, muchos creen que los futuros juegos del publisher ya no llegarán a PlayStation. Tras haber gastado $7.5 mil millones de dólares, no tendría mucho sentido que Microsoft no aprovechará la exclusividad en Xbox Series X/S y más allá, además de que su catálogo ha sido criticado constantemente por la supuesta falta de títulos.

El gigante tecnológico ya dijo que evaluarán la exclusividad de cada juego individualmente, pero unas nuevas declaraciones de Phil Spencer, jefe de Xbox, reducen la probabilidad de que The Elder Scrolls VI, Starlight, Fallout 5 y Dishonored 3 también lleguen a PlayStation. En entrevista para Yahoo Finance, Spencer dijo lo siguiente:

“La comunidad de Xbox debería sentir que esto es una enorme inversión en las experiencias que van a tener en el ecosistema de Xbox. Queremos que ese ecosistema sea el mejor lugar para jugar, y creemos que la disponibilidad de juegos es parte de eso.”

Es bastante obvio que el ecosistema de Xbox, como Spencer lo menciona, no se fortalecerá si Bethesda continua lanzando sus juegos en PlayStation. Todavía es muy temprano para conocer los planes de Microsoft a futuro, pero será mejor que te vayas haciendo la idea de que PlayStation podría quedarse sin juegos de Bethesda en un futuro.

Via: Resetera