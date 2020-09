Spelunky 2 debutará sin co-op online en PC

Spelunky 2 debutó para PlayStation 4 hace unas cuantas semanas, y parece que tanto los fans como la crítica especializada lo considera como uno de los mejores indies del año. Los jugadores en PC no deben decepcionarse pues este título también llegará a la plataforma dentro de poco, lamentablemente lo hará sin co-op online.

La buena noticia es que una vez que esté disponible, los jugadores de PS4 y PC podrán jugar entre ellos vía el cross-play, así lo ha confirmado su creador, Derek Yu:

Spelunky 2 is coming to Steam next Tuesday! Unfortunately, we decided not to release with online co-op enabled – that way we can improve it without delaying the release. The upside is that when we add it back, it will have cross-play with PS4! (…)https://t.co/8lKyxjbxh9

— Derek Yu (@mossmouth) September 25, 2020