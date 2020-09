La exclusividad de Bethesda con Microsoft dependerá de cada juego

Aunque muchos llegaron a pensar que la adquisición de ZeniMax Media, empresa matriz de Bethesda Softworks, por parte de Microsoft el día de hoy significaba que todos los juegos de la compañía serían exclusivos del Xbox Series X y PC, tal parece que este no será el caso para todos los títulos que veremos en el futuro.

De acuerdo con Jason Schreier y Dina Bass de Bloomberg, no solo Deathloop y Ghostwire: Tokyo conservarán su exclusividad temporal con PlayStation 5, sino que los futuros juegos de Bethesda estarán en Xbox, PC y “otras consolas, según el caso”. Phil Spencer, jefe de Xbox, comentó que próximos títulos, como Starfield, estarán disponibles para Xbox, PC y Game Pass.

To answer the question everyone is asking: Phil Spencer tells @dinabass that Xbox plans to honor the PS5 exclusivity commitment for Deathloop and Ghostwire: Tokyo.

Future Bethesda games will be on Xbox, PC, and "other consoles on a case by case basis." https://t.co/Agyttr53LO

— Jason Schreier (@jasonschreier) September 21, 2020