Rumor: Naruto llegará a Fortnite la próxima semana

Cuando se llevó a cabo el juicio entre Apple y Epic Games, un par de documentos revelaron los planes para una colaboración entre Naruto y Fortnite. Si bien esta información no se ha materializado, un famoso insider dentro de la comunidad de este battle royale, ha revelado que esto por fin sucederá la próxima semana.

De acuerdo con Hypex, Naruto y contenido relacionado con la Aldea Oculta entre las Hojas, llegarán a Fortnite el próximo 16 de noviembre. Aunque por el momento no hay una confirmación oficial por parte de Epic Games, esta colaboración es algo que eventualmente sucederá.

Fortnite x Naruto will be added on the 16th along with a Hidden Leaf Village Creative Hub. The cosmetics & hub are *PLANNED* to release on that day @ 2 PM UTC / 9 AM ET (If the time changes please don't get mad at me lmao)

Won't go into more details, but prepare your wallets lol pic.twitter.com/3qybpW02or

— HYPEX (@HYPEX) November 10, 2021