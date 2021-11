Así se ve Spider-Man en Marvel’s Avengers

Uno de los primeros anuncios relacionado con Marvel’s Avengers, fue una colaboración con Spider-Man, exclusiva de PlayStation. Después de más de un año de espera, por fin se ha confirmado que este contenido estará disponible a finales de este mes.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, los desarrolladores de Marvel’s Avengers han confirmado que el contenido de Spider-Man, conocido como With Great Power, estará disponible el próximo 30 de noviembre. Junto a esto, se compartió el primer vistazo al personaje. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Get you pictures of Spider-Man? How about just one, but like a really good really really epic one. 📸

Here's your first look at Spider-Man before he comes to PS4 and PS5 on November 30! pic.twitter.com/9GKt9HQa8v

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) November 10, 2021