Jinx de Legue of Legends llega a Fortnite

Estamos a solo un par de días del estreno de Arcane, la serie League of Legends para Netflix. De esta forma, y para la sorpresa de algunas personas, el día de hoy se ha revelado que Jinx, uno de los personajes más populares de este MOBA, llegará a Fortnite esta misma semana, pero en su versión Arcane.

Por medio de una nueva relación entre Epic Games y Riot Games, se ha revelado que Jinx llegará a Fortnite el próximo 5 de noviembre. Esta skin estará a la venta en la tienda virtual del battle royale, e incluirá una serie de elementos cosméticos, todos en referencia a Arcane.

Esta nueva relación no se queda aquí, ya que en la Epic Games Store será posible descargar de forma completamente gratuita League Of Legends (PC), Valorant, Runeterra y Teamfight Tactics, lo cual marca la primera vez en la que estos juegos se podrán adquirir en una plataforma que no tenga que ver con Riot Games.

Por su parte, te recordamos que la serie de Arcane llegará a Netflix el próximo 6 de noviembre. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre Arcane. De igual forma, los servidores de Fortnite en China llegan a su fin.

Nota del Editor:

Esta relación entre Epic Games y Riot Games parece que tendrá mejores resultados en el futuro. Las cosas en este momento no suenan tan emocionantes, ya que tener los juegos de League of Legends y Valorant la tienda virtual no es algo tan significativo para los usuarios, pero una nueva skin para Fortnite siempre es bienvenida.

Vía: Epic Games