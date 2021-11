Super Mario 3D All-Stars es un paquete que celebra la historia de Super Mario en 3D. Desde el clásico de N64, pasando por el inolvidable de GameCube, hasta el adorado de Wii. Cuando esta colección llegó al mercado, muchos se quejaron de los controles para los primeros dos títulos. Afortunadamente, esto ha ido cambiando con el paso del tiempo. Por medio de una actualización se agregó el soporte para el control de GameCube, para así disfrutar de Super Mario Sunshine de la mejor forma posible, y ahora lo mismo ha sucedido con Super Mario 64.

De acuerdo con la cuenta oficial de Nintendo en Japón, una nueva actualización para Super Mario 3D All-Stars agrega soporte para el control de N64 que llegó hace un par de semanas para corresponder con el lanzamiento del Expansion Pack del Nintendo Switch Online. Es así que ya puedes disfrutar de esta entrega de la forma más auténtica posible.

La colección del 35 aniversario no es la única forma de disfrutar de Super Mario 64, ya que el Nintendo Switch Online + Expansion Pack también nos da la oportunidad de disfrutar de este título, aunque la emulación no es la mejor del mercado. De esta forma, es muy probable que Super Mario 3D All-Stars ya no reciba alguna actualización de este tipo.

Nota del Editor:

Es agradable ver que Nintendo proporciona este tipo de soporte. Aunque la calidad y el contenido que Super Mario 3D All-Stars ofrece ha sido controversial, al menos aquellos que tienen su copia, por fin podrán disfrutar de Super Mario 64 de una forma similar a lo que se vivió en el N64.

Vía: Nintendo