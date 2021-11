Cuando se trata de juegos indie, no hay duda alguna que Devolver Digital es posiblemente uno de los publishers más importantes de esta categoría. Tan solo este año se encargaron de publicar Death’s Door, juego que recibió todo tipo de alabanzas cuando debutó hace unos meses, y que finalmente llegará a más plataformas en cuestión de semanas.

Bueno, el día de ayer Devolver anunció su salida en la Bolsa de Valores de Londres, por lo cual, teóricamente, cualquier compañía podría asociarse con ellos, suponiendo que tengan el capital para hacerlo. Pues una de estas compañías es Sony Interactive Entertainment, quienes ya se convirtieron en el primer inversor importante de Devolver tras haber hecho una inversión minoritaria del 5% en acciones de este publisher.

Shoutout to our friends @DevolverDigital on their public offering today! We’re honored to be an investor. Keep shining a light on those great indie games 💡 pic.twitter.com/6Fnn7iTT9b

— PlayStation (@PlayStation) November 4, 2021