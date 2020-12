Rumor: Knuckles tendrá un papel importante en Sonic the Hedgehog 2

Sonic the Hedgehog es considerada una de las mejores películas de 2020, aunque esto se debe en parte a que no hubo grandes estrenos este año. Sin embargo, el público está emocionado por la segunda parte de este nuevo capítulo en la vida del erizo azul. De esta forma, un nuevo rumor apunta a que Knuckles tendrá un papel importante en esta secuela.

Como recordarán, el final de Sonic the Hedgehog nos presentó a Tails, el cual seguramente tendrá un mayor papel en la secuela. De esta forma, fuentes cercanas a The Illuminerdi han mencionado que Knuckles también podría aparecer en esta cinta, y ser un personaje bastante importante. Considerado que la raza de Knuckles ya apareció en la entrega original, las posibilidades de ver al equidna son considerables.

Sin embargo, por el momento no hay información oficial por parte de Paramount, SEGA o alguno de los involucrados en esta película. Considerado que Sonic the Hedgehog 2 llegará a los cines hasta el 2022, aún falta mucho tiempo para descubrir si Knuckles aparecerá o no en la secuela.

En temas relacionados, la película de Sonic fue la cinta más taquillera de México en 2020. De igual forma, Netflix ya está trabajando en una serie animada de este personaje.

Vía: The Illuminerdi