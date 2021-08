Rumor: Habría un nuevo State of Play la siguiente semana

Desde hace tiempo se viene rumoreando sobre un posible State of Play para estos meses, el cual estaría enfocado en juegos first-party del PlayStation 5. Al momento de redacción, Sony todavía no ha anunciado oficialmente una de estas presentaciones, sin embargo, empezó a circular un nuevo rumor de que el siguiente State of Play se llevaría a cabo tan pronto como la siguiente semana.

De acuerdo con James Jarvis, productor del FutureGamesShow y Golden Josysticks Awards, tendremos un nuevo State of Play el próximo jueves, 19 de agosto. Dicha conferencia estaría centrada en juegos como Kena: Bridge of Spirits, Gran Turismo 7, el anuncio oficial sobre el retraso de Horizon Forbidden West, así como un “anuncio sorpresa”.

Rumours suggesting the next Sony State of Play will be announced tomorrow. With the Stream August 19. If so, I’d expect it to include:

🦕Horizon delay officially confirmed with new gameplay

💎 Kena extended look

🏎️ Update on Gran Turismo

💥 New suprise announcement

— James Jarvis (@James_Jarvis) August 9, 2021