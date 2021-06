Rumor: Habría nuevo State of Play en julio enfocado en GTA V para PS5

E3 2021 ha llegado a su fin, y después de muchos emocionantes anuncios y algunas otras decepciones, la comunidad del gaming ya está lista para conocer qué se viene después. Bueno, aparentemente Sony está planeando llevar a cabo un State of Play el próximo mes y aquí te decimos lo que se sabe hasta ahora.

De acuerdo con un insider anónimo, que anteriormente filtró Far Cry 6, el siguiente State of Play está previsto para el 8 de julio y estará enfocado en la versión next-gen de Grand Theft Auto V. Este insider también afirma que veremos algunos otros juegos durante el evento, pero no confirmó cuáles.

Sin embargo, el insider advierte que lo mejor es tomar la información con reserva, pues su fuente es relativamente nueva y no sabe qué tan confiable pueda ser. Dicho esto, la idea de tener un State of Play el próximo mes no suena como algo tan descabellado, puesto que Sony también tiene que presentar sus novedades para este año y el siguiente.

Via: ComicBook