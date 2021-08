Venom: Let There Be Carnage se vuelve a retrasar

Si esperabas con ansias que ya llegara el 24 de septiembre para finalmente ver Venom: Let There Be Carnage, entonces te tenemos muy malas noticias. En un movimiento completamente inesperado, Sony Pictures anunció que la película tardará un poco más en llegar, pero tranquilo, que tampoco es tanto.

En lugar de estrenarse el 24 de septiembre, la secuela de Venom estará disponible el 15 de octubre de este año, es decir, tres semanas más tarde. Aparentemente, la nueva variante delta del COVID-19 está provocando estragos en los cines estadounidenses, razón por la cual Venom: Let There Be Carnage podría ser la primera de muchas otras películas en retrasarse.

Al momento de redacción, ninguna otra película ha postergado su estreno debido a esta nueva variante, sin embargo, existen muy altas posibilidades de que cosas como The Eternals, Shang-Chi y hasta Spider-Man: No Way Home deban ser desplazadas por la pandemia. Con suerte ese no será el caso, pero la seguridad de los cinéfilos va primero que todo.

Via: IGN