Estamos a solo unas horas del estreno de Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time a nivel mundial por medio de Amazon Prime Video. Si bien ya sabemos que esta cinta estará disponible el 13 de agosto, por el momento sigue siendo un misterio la hora exacta en la que llegará el anime.

Normalmente los estrenos de Prime Video están disponibles a partir de las 7:00 AM (hora de la Ciudad de México). Sin embargo, la cuenta oficial de Amazon ha recomendado estar al tanto de este servicio a lo largo del día. Si bien no hay una hora específica, estará claro que Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time llegará el día de mañana.

¡Hola! Recomendamos estar al tanto ya que el contenido puede estar disponible durante todo el día de estreno.

Sin embargo, es importante mencionar que los horarios dependen de la región. Por ejemplo, en Australia y otros países ya está disponible este anime. Te recordamos que Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time llegará el 13 de agosto. En temas relacionados, el director de esta cinta habla sobre el futuro del anime.

