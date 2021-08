Director de Eva habla sobre el futuro de la serie

Después de casi una década de espera, el próximo viernes por fin se estrenará Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time a nivel mundial. Si bien esta es la última película en la serie de Rebuild, Hideaki Anno, creador de la franquicia, ha señalado que existe la posibilidad de ver un par de historias adicionales que se lleven a cabo en este mundo.

Recientemente, Anno fue entrevistado por el medio Collider, el cual le preguntó al director si había la posibilidad de ver algo más del mundo de Evangelion en un futuro. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Siempre estará el hueco de 14 años en la historia, así que, de alguna forma, me gustaría darle más profundidad a eso”.

Recordemos que entre Evangelion 2.0 You Can (Not) Advance y 3.0 You Can (Not) Redo hay un salto temporal de 14 años. De esta forma, el director bien podría explorar los eventos de este periodo, aunque estos no incluirían a personajes como Shinji.

Actualmente estas son solo suposiciones, y no hay algún tipo de plan concreto sobre un spin-off o continuación del mundo de Evangelion, ya sea que estemos hablando de la continuidad original, o el mundo de Rebuild.

Te recordamos que Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time se estrenará en Amazon Prime Video a nivel mundial el próximo 13 de agosto. En temas relacionados, Hideaki Anno habla sobre su siguiente proyecto. De igual forma, Evangelion y más animes fueron parodiados en un episodio de Rick and Morty.

Vía: Collider