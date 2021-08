MHA adelanta un nuevo papel para Uraraka

El manga de My Hero Academia sigue avanzando hacia una dirección cada vez más oscura para Deku, especialmente considerando los eventos de los últimos capítulos. Sin embargo, los episodios 321 y 322 han dejado en claro que Midroriya no tiene que enfrentarse a All for One solo, algo que quedará más que claro con la próxima edición de Shonen Jump.

CUIDADO. A continuación hay spoilers del manga.

Desde el capítulo 321 hemos visto cómo la clase de 1-A se ha enfrentado a Deku, con el objetivo de demostrarle que él tiene el apoyo de todos sus amigos. De esta forma, en el episodio 322 vimos como Bakugo, quien ha maltratado a nuestro protagonista desde el inicio, por fin se disculpó por sus acciones. Tras este momento, Midoriya decide regresar con sus compañeros a UA, la cual ahora funciona como un refugio para los ciudadanos.

Al entrar a la escuela, Midroriya es recibido con miedo e insultos por parte de los habitantes de Japón. Sin embargo, antes de que Deku pudiera salir, Uraraka decide sujetar su mano, comentando internamente que “cuando los héroes necesitan protección, ¿quién estará allí para protegerlos?” Esta es una motivación que ya habíamos visto en el pasado, y por fin tendrá un papel central en la historia.

Con el capítulo 323 a solo unos días de distancia, solo es cuestión de tiempo para ver cuál será el papel de Uraraka en el proceso de sanación para Deku. En temas relacionados, Midoriya tiene un nuevo poder, y este es su nombre. De igual forma, Shinso llegará como DLC a My Hero One’s Justice 2.

Vía: Comicbook