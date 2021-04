Rumor: Habría más remakes y remasters de The Legend of Zelda para Nintendo Switch

Tras muchos rumores y especulaciones, Nintendo finalmente confirmó la existencia de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, una remasterización del título original que llegaría este mismo año al Switch. Sin embargo, parece que la Gran N todavía no ha terminado con los remasters/remakes, o al menos así lo dio a entender uno de los insiders más confiables de la industria.

En un nuevo video, el confiable insider y analista de videojuegos, Jeff Grubb, casualmente mencionó que Nintendo ya tiene en marcha varios re-lanzamientos de la franquicia, pero no dijo específicamente cuáles ni cuántos. No obstante, en el pasado se ha rumoreado que The Wind Waker es uno de los títulos que la compañía nipona tiene en la mira para llevar al Switch, y ciertamente no suena como algo tan descabellado.

Otro rumor también apunta a que Nintendo estaba planeando re-lanzar Twilight Princess para el Switch, aunque en meses recientes dejó de ser tan sonado. La verdad es que por ahora lo mejor es tomar todo este tipo de información con reserva, ya que por más confiable que Grubb pueda ser, debemos seguir tratando a sus palabras como un mero rumor.

Fuente: Jeff Grubb