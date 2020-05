Rumor: EA revelará Star Wars: Project Maverick la próxima semana

Hace unos cuantos meses, en marzo específicamente, la PlayStation Store filtró accidentalmente un nuevo juego de Star Wars llamado “Maverick“. Dicha filtración reveló una imagen que es la que puedes ver aquí arriba, pero más allá de unos cuantos rumores y detalles aún sin confirmar, prácticamente no sabemos nada del proyecto. Por suerte, parece que eso cambiará dentro de muy poco.

Motive Montreal, estudio de EA, hizo su debut el día de ayer en Twitter, donde docenas de figuras importantes en la industria, entre ellos Jason Schreier, hicieron comentarios refiriéndose a una cercana revelación por parte de estos desarrolladores:

We’re here!👋The Motive family is excited to be joining on social platforms to share on who we are, and the work we do. Really, we couldn’t imagine a better time to start connecting with everyone online. Let’s go. #ourmotive pic.twitter.com/jvT04zmTG3

— Motive Montreal (@motivemtl) May 28, 2020