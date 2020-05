Arte conceptual revela lo horripilante que se veía Baby Yoda originalmente

Independientemente del trabajo que Disney haya hecho con Star Wars en el cine, no podemos negar que The Mandalorian es uno de sus mejores proyectos hasta la fecha. Desde su primer episodio, esta serie cautivó a los audiencias, quienes rápidamente la convirtieron en uno de los programas más vistos en los Estados Unidos.

Hay muchas razones por las cuales The Mandalorian es tan exitosa, pero una gran parte se le atribuye a sus memorables personajes, en particular el adorable Baby Yoda. Conocido oficialmente como “The Child“, no pasó mucho tiempo antes de que este tierno bebé se convirtiera en una de las figuras más icónicas de la cultura pop. Dicho esto, el resultado no hubiera sido el mismo si sus productores se hubiesen quedado con uno de los diseños originales para la criatura.

El creador de la serie, Jon Favreau, reveló que inicialmente se realizaron muchos artes conceptuales de The Child, algunos muy feos, otros muy tiernos y otros de plano bizarros. Para nuestra suerte, Favreau nos compartió algunos de estos diseños y en ellos podemos ver lo terrible y horripilante que Baby Yoda era durante sus inicios:

(Recuerda dar click en las imágenes para verlas en alta resolución.)

Via: ComicBook