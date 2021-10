Sobra decirlo, pero el Nintendo Switch es una consola sumamente exitosa en toda el mundo, así que tendría sentido que algunas otras compañías busquen replicar este mismo éxito con sus propios productos. El Steam Deck de Valve podría entrar dentro de este ejemplo, pero aparentemente, Apple también buscará lanzar al mercado un dispositivo similar.

De acuerdo con el sitio especializado en noticias de Apple, iDropNews, la compañía de la manzana ya está trabajando en su propia consola de videojuegos, que como el Switch, también tendrá un diseño híbrido. Pero eso no es todo, ya que este mismo portal asegura que Apple también estaría trabajando con importantes estudios para crear juegos “del nivel de Super Mario Oddysey y Breath of the Wild“.

Para impulsar el lanzamiento de esta hipotética consola, Apple aprovechará los beneficios que ofrece el servicio de Apple Arcade, además de que también sería compatible con el supuesto headset VR de la compañía. De igual forma, se menciona que tendrá un chip superior a los que utilizan las nueva consolas de Microsoft y Sony, algo que elevaría su costo hasta los $549 dólares.

Por último, el sitio en cuestión también menciona que su lanzamiento estaba planeado para este año, pero debido a la pandemia, no pudieron cumplir con esta visión. No obstante, aseguran que su revelación oficial está más cerca de lo que creemos, pero no dieron una ventana en específico.

Nota del editor: Poco a poco hemos visto que Apple ha estado teniendo un poco más de interés en la industria del gaming, y Apple Arcade definitivamente fue el primer paso importante para la compañía. No suena como algo tan descabellado que ahora quieran entrarle de lleno con su propia consola.

Via: iDropNews