Critican a Demon Slayer por “exceso de violencia”

Demon Slayer definitivamente es uno de los anime más populares en la actualidad, con cientos de miles de fans en todo el mundo. La obra de Koyoharu Gotouge ha recibido muchas alabanzas desde que se estrenó en 2020, pero últimamente, también empezó a recibir varias críticas por “exceso de violencia”.

Sucede que un pequeño grupo de personas presentó una serie de quejas ante la Organización de Mejoramiento de Programas y Ética de la Radiodifusión (BPO), organismo no gubernamental que se encarga de controlar los medios de comunicación en Japón, respecto a Demon Slayer y su contenido violento.

En concreto, uno de estos individuos aseguró que el anime tenía “muchas escenas de derramamiento de sangre y crueldad”, mientras que otro de los involucrados comentó “sentir incomodidad con las grotescas representaciones de personas devoradas, mutilación de extremidades y otros terribles actos de violencia”.

Sorprendentemente, la BPO declaró que, debido a la popularidad y éxito del anime, el contenido que mostraba Demon Slayer era aceptable para el público general japonés, así que Fuji TV seguirá transmitiéndolo en horario estelar.

Nota del editor: Ciertamente sorprende que después de las quejas, la BPO decidiera no hacer nada al respecto. No me malinterpretes, creo que su respuesta estuvo bien, solo quede asombrado de esto especialmente con lo estricto y sensible que pueden llegar a ser los organismos japoneses con este tipo de temas.

Via: SoraNews24