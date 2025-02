Rocksteady quiere revivir a Batman Beyond con un juego

Es bien sabido que el año pasado no fue el mejor para Warner Bros. si hablamos de la parte de videojuegos, dado que dos lanzamientos importantes fracasaron, el primero fue la versión de Harry Potter dedicada enteramente al Quidditch y por supuesto, el que se supone le daría millones de dólares, Suicide Squad Kill The Justice League. Hablando de este último, parece que la desarrolladora aún no se quiere dar por vencida en cuanto a lanzamientos de títulos de la marca DC.

Rocksteady podría estar trabajando en un nuevo juego título en Batman Beyond, marcando un cambio de dirección tras el fracaso de Suicide Squad. Según rumores, el estudio busca recuperar terreno con un título centrado en un solo personaje, lo que representaría un regreso a su fórmula más exitosa que gustó con tres juegos de Arkham.

El rumor proviene de Lunatic Ignus, una fuente confiable en filtraciones, quien asegura que el nuevo juego no se basará estrictamente en la serie animada de 1999, sino que servirá como el inicio de una trilogía. Esto sugiere una expansión del universo, con una historia más profunda y una ambientación futurista que podría diferenciarlo de los juegos anteriores de la empresa.

Además, el título podría ser una exclusiva de PlayStation, disponible solo en PS6 y PC, lo que sería un golpe para los fanáticos de Xbox. De confirmarse, esto consolidaría la estrategia de Sony de asegurar franquicias importantes dentro de su ecosistema y saber qué es lo que desea el público en cuestión.

Para quien no lo recuerda, la historia de Batman Beyond sigue a Terry McGinnis, quien toma el manto bajo la tutela de un envejecido Bruce Wayne. La combinación de tecnología avanzada y una ciudad de Gotham futurista podría ofrecer una jugabilidad innovadora, con mecánicas de combate y sigilo renovadas. Aunque Rocksteady no ha confirmado nada oficialmente, el rumor ha despertado el interés de los seguidores del Caballero Oscuro.

Además todos estos rumores hacen sentido de alguna manera, y Warner habría entendido lo que desean los fans.

Vía: Techtroduce