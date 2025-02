Después del fracaso crítico y comercial de Suicide Squad: Kill the Justice League, el futuro de Rocksteady parecía incierto. Sin embargo, y aunque por el momento no hay información oficial, parece que el estudio ha regresado a sus raíces, puesto que un nuevo reporte asegura que el equipo ya está trabajando en un juego single player de Batman.

Recientemente, Bloomberg compartió un reporte en donde hablaron sobre el estado de los diversos estudios bajo Warner Bros. Games. En el caso de Rocksteady, el medio ha señalado que el estudio ya está trabajando en un nuevo single player protagonizado por Batman. Sin embargo, este proyecto aún está a varios años de distancia, por lo que es probable que el equipo no comparta información este año o incluso el siguiente.

Aunque muchos lo ignoraron, el final de Suicide Squad: Kill the Justice League, establece que los miembros de la Liga de la Justicia que murieron, entre ellos Batman, eran clones, y los verdaderos héroes siguen con vida, lo cual explicaría cómo es que el Caballero de la Noche protagonizará otro juego.

Por el momento no hay mucha información sobre el nuevo Batman: Arkham. De igual forma, no se descarta la posibilidad de que esta entrega sea un reboot de la serie, o incluso que continúe en el mismo universo tras los eventos de Suicide Squad: Kill the Justice League. Lo único que queda claro es que el Caballero de la Noche tendrá otra voz, puesto que Kevin Conroy, quien se había encargado de esta versión del personaje, falleció en el 2022.

Solo nos queda esperar a que más detalles sobre el nuevo juego single player de Batman por parte de Rocksteady estén disponibles, algo que podría tardar un par de años. En temas relacionados, el juego de Wonder Woman reinició su desarrollo. De igual forma, director de The Batman II comparte más detalles de la película.

Nota del Autor:

Parece que Rocksteady por fin va por el camino que todos deseaban. Tras despedir a múltiples empleados en los últimos meses, el estudio ha optado por la opción segura, y algo que probablemente les entregue un éxito. Sin embargo, aún queda por ver si el nuevo juego de Batman logrará vivir a las expectativas del público.

Vía: Bloomberg