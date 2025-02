Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la segunda temporada del live action de One Piece es el diseño de Chopper. Gracias a que este adorable reno es uno de los miembros principales de la tripulación del sombrero de paja, Netflix tiene que cumplir las expectativas de los fans. Afortunadamente, uno de los actores de este show ha compartido información positiva.

En una reciente entrevista con Variety, Mackenyu, quien interpreta a Zoro, habló sobre el diseño de Chopper en la segunda temporada del live action de One Piece, señalando que está encantado con el trabajo que ha hecho Netflix, y espera que todos los fans amen a esta versión del personaje. Esto fue lo que comentó:

“Estoy tratando de no spoilear nada, pero hay muchos personajes nuevos que están por salir. El arco —[el creador de One Piece, Eiichiro Oda,] Oda-sensei lo anunció— cubriremos hasta que Chopper salga. ¡Y conocí a Chopper! ¡Era el más lindo! Oh, Dios mío, soy fan de Chopper. Así que el solo hecho de poder actuar junto a él es una locura. Fue algo especial para llevar a casa”.