Durante The Game Awards 2021, Warner Bros. Games reveló un juego protagonizado por Wonder Woman, el cual haría uso del Nemesis System que vimos con Middle-earth: Shadow of Mordor y Middle-earth: Shadow of War, algo que emocionó a más de uno. Sin embargo, han pasado casi cuatro años desde este anuncio, y por el momento seguimos sin tener una actualización oficial sobre este proyecto. Ahora, un nuevo reporte asegura que este título fue reiniciado a principios de 2024.

De acuerdo con un nuevo reporte por parte de Bloomberg, el juego de Wonder Woman fue reiniciado a principios del 2024, y ha cambiado de director. El informe señala que, para ese momento, este proyecto ya había consumido más de $100 millones de dólares. Aunque no se menciona específicamente qué causó este cambio de dirección, se ha mencionado que esta entrega ha tenido problemas para que sus ideas se junten de una forma efectiva.

En su momento, se anunció que Monolith Productions, no confundirse con Monolith Soft, es el encargado de este masivo proyecto. Una de las razones por las cuales muchos se emocionaron, fue el hecho de que esta entrega usará el sistema de Némesis, el cual permite que los enemigos recuerden cuando el jugador vence a un rival importante, lo cual crea una relación directa entre el usuario y el mundo en el que se encuentra.

Junto a esto, el reporte de Bloomberg también menciona que Harry Potter: Quidditch Champions y MultiVersus fueron un fracaso para Warner Bros. Aquí, múltiples desarrolladores que decidieron permanecer en el anonimato han señalado que esto se debe a la falta de una visión fuerte y cohesiva durante la dirección de David Haddad, presidente de Warner Bros. Games, quien a finales del pasado mes de enero se confirmó que dejará su puesto en un par de meses.

De esta forma, parece que el éxito de Hogwarts Legacy fue una anomalía más que nada, puesto que durante los últimos años, solo hemos escuchado de fracasos de la compañía, ya sea que se llamen Harry Potter: Quidditch Champions, MultiVersus o Suicide Squad: Kill the Justice League. Solo nos queda esperar para ver el juego de Wonder Woman se suma a este proyecto o no. En temas relacionados, Multiversus vuelve a cerrar sus servidores. De igual forma, esta es la nueva Wonder Woman de DC.

Nota del Autor:

Con una inversión de más de $100 millones de dólares, Warner Bros. Games está caminando sobre una cuerda floja. Si el proyecto de Wonder Woman no se convierte en otro Hogwarts Legacy, la compañía corre el riesgo de enfrentarse a un fracaso mucho más grande que Suicide Squad: Kill the Justice League.

Vía: Bloomberg