Esta es la nueva Batiseñal de Absolute Batman

DC ha experimentado con muchos universos diferentes a lo largo de los años, pero uno de los más interesantes ha sido Absolute DC, el cual le da los personajes que tanto conocemos un nuevo origen. En el caso de Batman, el Caballero de la Noche crece sin el dinero de la familia Wayne, algo que nos permite ver una cara nueva de este personaje.

Si Batman en Absolute DC aún tiene un gran sentimiento de justicia, una de las mayores diferencias es que tras la muerte de sus padres, creció en un orfanato, por lo que no vive con la opulencia a la que estamos acostumbrados. Esto lleva al personaje a un camino diferente al que estamos acostumbrados, puesto que el Caballero de la Noche ve al dinero como un instrumento institucional de la opresión.

En el quinto tomo de su actual cómic, Black Mask le ofrece $200 millones de dólares para financiar su cruzada en contra de los villanos y la corrupción de Gotham. Sin embargo, en lugar de tomar el dinero, lo quema. Esto no solo deja en claro que Batman no trabajará para alguien como Black Mask, sino que no está dispuesto a romper su brújula moral y utilizar algo que ha despreciado en toda su vida.

Al quemar el dinero, Batman crea su nueva batiseñal, algo que los fans de estos cómics habían estado esperando ver por un tiempo. Si bien su símbolo sigue siendo un murciélago, el fuego nos muestra un diseño alejado de lo que estamos acostumbrados, dándole un toque único a esta historia.

Al igual que Batman, Superman y Wonder Woman también han experimentado una serie de cambios interesantes en este nuevo universo, el cual ha ganado una gran base de fans desde su concepción. En temas relacionados, Rocksteady ya estaría trabajando en un nuevo juego de Batman. De igual forma, ¿Robert Pattinson será el Batman del DCU?

Vía: Comicbook