Lamentamos tener que informar sobre el sensible fallecimiento de Robert A. Altman, fundador y CEO de Bethesda y ZeniMax Media. Altman falleció el día de ayer a los 73 años de edad, aunque la causa detrás de su muerte no fue revelada.

La noticia fue confirmada el día de hoy a través de las redes sociales de Bethesda, quienes compartieron el siguiente mensaje:

We are deeply saddened to tell you of the passing of Robert A. Altman, our Founder and CEO. He was a true visionary, friend, and believer in the spirit of people and the power of what they could accomplish together. He was an extraordinary leader, and an even better human being. pic.twitter.com/FZFsVtHc5t

— Bethesda (@bethesda) February 4, 2021