Así puedes conseguir Metro Last Light totalmente gratis en PC

Si todavía no le has dado una oportunidad a Metro Last Light, entonces ha llegado tu momento de hacerlo. Como parte de los juegos gratuitos que ofrece la Epic Games Store, podrás conseguir este título y For the King sin tener que pagar un solo centavo, solo recuerda canjearlos durante los próximos siete días.

For the King es un juego de estrategia con un sistema de combate por turnos y elementos procedurales. Es un título que se puede disfrutar de manera individual o con amigos gracias a la posibilidad de jugar cooperativamente online y offline.

Mientras tanto, Metro Last Light Redux es una versión mejorada del título original, que incluye mejores gráficos, resolución y rendimiento. En esta aventura seguiremos la historia de Artyom, un sobreviviente ruso que deberá sobrevivir a los aterradores mutantes en las calles de Moscú. Su gameplay es de disparos con una cámara en primera persona.

Recuerda que tienes hasta el próximo 11 de febrero para reclamar ambos juegos.

